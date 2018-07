Ploile isi vor face simtita prezenta si in cursul zilei de sambata. O spun meteorologii, care au actualizat avertizarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata. Mai nou, aflam ca un COD GALBEN este valabil pe 28 iulie, in intervalul orar 11.30-21.00, rastimp in care specialistii precizeaza ca in toate zonele montane, dar si in sudul si […] Meteorologii au actualizat, sambata, atentionarea de ploi. Zonele vizate is a post from: Ziarul National