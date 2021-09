Stiri pe aceeasi tema

- Informare METEO: Vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului, pana joi, la ora 10:00. Zonele vizate Informare METEO: Vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului, pana joi, la ora 10:00. Zonele vizate ANM anunța vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului, la altitudini de…

- ANM a emis o informare meteo de ninsori și lapovița la munte, valabila de miercuri, ora 10.00, pana joi, ora 10.00. Vremea se mentine deosebit de rece in toata țara, iar temperaturile minime coboara pana la 0 grade. In intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, la munte, in general la…

- VREMEA pana in 3 octombrie. Posibile NINSORI la munte. Zile mai reci, apoi mai calde. Prognoza pe 2 saptamani, in regiuni Vremea va fi rece in urmatoarele trei zile, apoi se incalzește și la inceputul lunii octombrie temperaturile scad din nou. La munte, la altitudini mai mari, este posibil sa fie ninsori…

- In urmatoarele trei zile vremea se va raci, in toata tara, temperaturile coborand l minime de 2 grade. Meteorologii anunta ca exita o posibilitate mare de ninsoare in zona de munte. In urmatoarele doua saptamani temperaturile vor oscila, potrivit prognozei transmite de Administratiei Nationale de Meteorologie

- Specialiștii Administrației naționale de Meteorologie au emis o avertizare de vreme severa pentru urmatoarele ore. In mai multe zone ale țarii sunt așteptate ploi torențiale și vijelii puternice. Pana cand este valabila alerta meteo.

- Meteorologii nu au deloc vești bune. Urmatoarele cinci zile vor fi de foc, cu disconfort termic ridicat. O averizare de canicula, care vizeaza nu mai puțin de 34 de județe din Romania, este valabila incepand de marți, 27 iulie, pana sambata, 31 iulie. Potrivit ANM, in ultimele zile ale lunii iulie,…

- Meteorologii au emis duminica seara o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in Capitala, arata Mediafax. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in București se vor semnala averse care vor cumula peste 15-20 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale…

- Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea pentru zone din județul Cluj și Suceava. SUCEAVA Data emiterii : 25-06-2021 ora 13 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 25-06-2021 ora 13:40 pana la : 25-06-2021 ora 14:40In zona : Județul Suceava: Șaru Dornei;Județul Suceava:…