Stiri pe aceeasi tema

- „La nivelul regiunii Trasilvania, în primele doua zile ale intervalului, se vor înregistra maxime în jur de 13 grade și minime în medie de 0...2 grade. Apoi vremea se va încalzi iar în zilele de 4 și 5 noiembrie sunt estimate…

- Ziua de joi vine cu o incalzire placuta a vremii, iar meteorologii anunța o creștere a temperaturilor, acestea depașind limita normala anuala pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța o incalzire mult aștepteptata a vremii dupa mai multe zile ploioase. Vremea continua sa se incalzeasca, devenind…

- Dupa cateva zile de frig, ploi și chiar ninsori, in zona de munte, vremea incepe sa se incalzeasca. Directorul ANM, Elena Mateescu a declarat, duminica, ca in noua saptamana temperaturile ar putea ajunge pana la 22 de grade.„Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte, valorile de temperaturi caracterizeaza…

- Temperaturile devin din ce in ce mai reci, din 6 octombrie, avertizeaza meteorologii. Potrivit prognozei pe doua saptamani, probabilitatea de pentru ploi frecvente, dar moderate, va fi ridicata, scrie Mediafax. Banat Intervalul va debuta cu un regim al temperaturilor caracterizat de…

- Meteorologii anunta ca vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara in aceasta saptamana. In depresiuni si in dealuri subcarpatice din sud temperaturile vor cobori, in timpul noptii, pana la 0-3 grade, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi lapovita si ninsoare. Potrivit…

- Miercuri, cerul este acoperit aproape în totalitate de nori la Cluj, șansele de ploaie fiind de 85%. Vântul sufla cu 15 km/h, iar maxima de temperatura este de 12 grade. Noaptea, cerul ramâne înnorat, temperaturile…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 8 septembrie, cer variabil, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +23 și +25 grade Celsius. In urmatoarele zile temperaturile cresc. Potrivit SHS, in weekend, mercurul in termometre va urca la +29 grade Celsius, iar noaptea…

- Ziua de sambata ne aduce soare, vreme buna si temperaturi in usoara crestere. Dimineata sunt ceva conditii de averse la malul marii, iar dupa-amiaza e posibil sa ploua putin pe la munte. Maximele pleaca de la 25 de grade in depresiuni si ating 34 de grade in zona Olteniei. Sambata, 7 august, valorile…