Meteorologii anunță surprizele vremii în luna mai Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile intracarpatice și la munte, intre 4 și 11 mai, anunța, vineri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a transmis prognoza pentru intreaga luna. Conform sursei citate, in prima saptamana din mai, regimul pluviometric va fi […] Articolul Meteorologii anunța surprizele vremii in luna mai a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

