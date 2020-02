Meteorologii anunță scăderi de temperaturi Temperaturile vor continua sa scada in urmatoarele zile in intreaga țara, dar meteorologii susțin ca acestea vor ramane mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada. Maximele vor ajunge la 12 grade Celsius, iar in majoritatea zonelor sunt anunțate precipitații. In urmatoarele zile, temperaturile o sa scada usor in intreaga țara, dar se vor mentine peste media lunii februarie. De asemenea, sunt anuntate ploi in majoritatea regiunilor tarii și ninsori la munte. Citește și: Moise Guran iese la atac: Așa greu de spus devine adevarul, atunci cand intri la guvernare? „Vantul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

