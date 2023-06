Meteorologii anunță primul val de caniculă din această vară Vom avea de suportat in acest weekend primul val de caldura sufocanta din aceasta vara. Meteorologii avertizeaza ca acesta este doar inceputul unui sezon cu vreme extrema. Vor urma furtuni, grindina și ploi abundente. Miercuri, 21 iunie, valorile termice diurne vor continua sa creasca ușor in toate regiunile, astfel incat vremea va deveni calduroasa in Campia de Vest și local in Campia Romana, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil spre mult senin, dar cu innorari temporare, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului – dupa-amiaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

