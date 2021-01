Meteorologii anunţă ninsori, lapoviță și ploi până miercuri dimineaţa Meteorologii anunta precipitatii pana miercuri dimineata, preponderent sub forma de ninsoare. Pentru Carpații Meridionali și de Curbura și pentru Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei a fost emisa o informare meteo. Meteorologii au actualizat luni informarea meteo precedenta. Pentru intervalul luni ora 12:00 – miercuri ora 10:00, meteorologii anunța perioade in care se vor semnala precipitații […] Articolul Meteorologii anunta ninsori, lapovița și ploi pana miercuri dimineata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

