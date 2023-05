Meteorologii anunţă frig până la jumătatea lunii mai Meteorologii anunta frig si ploi pana la jumatatea lunii mai, dupa care temperaturile vor fi cele specifice perioadei, cu valori usor crescute in ultima saptamana din luna. Saptamana 8.05.2023 – 15.05.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei. Va fi o abatere termica negativa mai accentuata in regiunile estice si sud-estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de vest si de sud-vest a tarii, dar si deficitar in regiunile nordice si local in cele centrale si sudice. In rest, va fi in general apropiat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta frig si ploi pana la jumatatea lunii mai, dupa care temperaturile vor fi cele specifice perioadei, cu valori usor crescute in ultima saptamana din luna. Saptamana 08.05.2023 – 15.05.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg…

- Saptamana 01.05.2023 – 08.05.2023Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in regiunile extracarpatice si local in cele centrale, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, dar mai ales in…

- Meteorologii au anuntat marti prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, incluzind sarbatorile de Paste, precum si vacanta de 1 Mai. Saptamana 10.04.2023 – 17.04.2023: Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice, nord-vestice si centrale,…

- Este timpul sa ne pregatim garderoba de primavara, dar, conform prognozei, ar fi bine ca, in unele perioade, sa ne luam și umbrelele la noi.Saptamana 20.02.2023 – 27.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.In ceea ce privește…

- Meteorologii estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, temperaturile vor fi, in general, mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Meteorologii de la ANM estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, vremea va fi frumoasa, mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada. Vremea in saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.…

- Meteorologii estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, temperaturile vor fi, in general, mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, transmite News.ro. Saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar in toate regiunile. Saptamana 20.02.2023 – 27.02.2023Temperatura medie a aerului va avea…