Meteorologii anunta: Dobrogea. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Pentru cea de a doua saptamana estimarile indica un regim termic apropiat de cel caracteristic in a doua decada a lunii mai in zona litorala cu valori diurne de 20...22 de grade . Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In prima saptamana, vor fi alternante intre zile cu o vreme normala termic pentru aceasta perioada din an cu maxime de 19...24 de grade si zile mai racoroase cand, mediat region ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

