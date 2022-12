Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de depuneri de polei ce vizeaza partea de nord est a tarii. Potrivit ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12.00 ndash; 02 decembrie, ora 12.00 in Moldova si in zona Carpatilor Orientali temporar se vor semnala precipitatii…

- In intervalul 1 decembrie, ora 08:00 - 2 decembrie, ora 08:00, vantul va sufla moderat, cu usoare intensificari in timpul zilei, cand va atinge viteze de 35-40 km/h. Temperatura nu va avea variatii semnificative pe parcursul intervalului, astfel ca maxima va fi de 1-2 grade, iar cea minima va fi de…

- Astazi in sudul si in estul tarii vor fi precipitatii slabe, mai ales sub forma de ploaie, iar in Moldova vor fi mixte, sub forma de lapovița și ninsoare. Izolat vor fi conditii și de polei, iar in restul teritoriului cerul va fi variabil, dar mai ales dimineata, in zonele joase de relief, se va forma…

- Astazi valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, doar usor mai ridicate in regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii slabe, pe arii restranse in nordul, centrul si nord-estul țarii. Vom avea parte de precipitații slabe sub forma de lapovița…

- Astazi, In jumatatea de nord a Moldovei și in Carpații Orientali vremea va fi inchisa și rece, cu intervale in care se vor semnala precipitații mixte care vor determina depuneri de polei. In sud și sud-est va fi mult mai cald decat normalul datei, temporar innorarile se vor accentua și pe arii relativ…

- Astazi vremea va fi normala din punct de vedere termic in cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil, temporar noros in sudul, estul si centrul tarii si va ploua, pe arii restranse in Transilvania, Moldova si Muntenia. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sud, sud-est…

- Val de aer cald peste Romania. Meteorologii anunța temperaturi ridicate joi și vineri, insa incepand de sambata vremea se va raci semnificativ. Vremea in țara La aceasta ora, 09:00, cerul este mai mult senin in sudul si estul Munteniei si in Dobrogea, variabil in Oltenia si prezinta innorari in restul…

- Astazi vremea se va incalzi in toate regiunile. Cerul va fi variabil, temporar noros in nordul tarii, unde pe arii restranse se vor semnala ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla moderat, cu ușoare intensificari in zona montana inalta, iar pe spatii mai mici si la cote ceva mai reduse vor fi intensificari…