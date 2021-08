Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, atentionare Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat, fenomene care vor afecta cea mai mare parte a tarii luni si marti. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte…

- Avertismentul transmis de meteorologi cuprinde instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul de valabilitate 09 august ora 10:00 – 09 august, ora 23:00. In intervalul menționat, in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local in Maramureș, nordul Munteniei și in zonele de munte,…

- Meteorologii anunța ca pana miercuri va fi canicula in sudul țarii, unde temperaturile vor atinge maxime de 38 de grade Celsius și au emis, duminica, o avertizare cod galben de discofort termic ridicat.

- Judetul Satu Mare este sub Cod galben de canicula, anunța meteorologii. Avertismentul este valabil pentru zilele de: 27, 28, 29, 30, 31 iulie. Meteorologii anunța val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura…

- Veștile despre ultimele zile din luna lui Cuptor vin sa certifice, practic, denumirea populara data lunii iulie. Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. In dimineața zilei de luni, 26 iulie, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo…

- Ne asteapta zile de foc. Meteorologii anunta ca de azi, pana luni, toata tara e sub cod galben de canicula. Temperaturile vor varia intre 33 si 35 de grade Celsius, iar la orele amiezii, mercurul din termometre ar putea urca si mai mult.

- Meteorologii au emis atenționari cod portocaliu de canicula pentru șase județe din Vestul țarii și 17 județe din centrul și Sudul teritoriulului, plus București. In zona Moldovei este cod galben de instabilitate atmosferica. Marți, intre orele 12.00 și 22.este cod galben de instabilitate atmosferica…

- Meteorologii anunța cod galben de intensificari ale vantului. Avertismentul este valabil pe parcursul intregii zile de astazi. Potrivit SHS, se prevad intensificari ale vantului din nord-vest in rafale de pana la 15-20 m/s.