- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au refacut prognoza meteo. Potrivit meteorologilor, un nou val de aer rece pune stapanire pe Romania. La munte va fi lapovița și va ninge.

- Administrația Naționala de Meteorologie a schimbat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Din nefericire, nu vom scapa de ploi și de frig. Temperaturile vor scadea pana la -1 grade Celsius. ANM anunța frig și ploi in urmatoarea perioada Meteorologii anunța ca nu vom scapa de aerul polar, chiar…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca va fi vreme frumoasa in Romania in ultima luna de primavara. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, anunța specialiștii. Totuși, in unele zone va ploua. Potrivit ANM, in saptamana 6-13 mai, valorile…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru București, pentru perioada 30 aprilie – 2 mai. Vremea va fi calda, normala pentru aceasta perioada, dar vor fi ploi și intensificari ale vantului, spun meteorologii.

- Meteorologii au revizuit prognoza meteo: temperaturi neobișnuite in perioada urmatoareValorile termice vor fi mai ridicate pe parcursul saptamanii viitoare decat cele specifice perioadei, pe intreg teritoriul Romaniei, ulterior temperaturile se vor apropia de cele normale, iar in ultimele doua saptamani…

- Dupa vara grabita, meteorologii anunta valori sub nivelurile normale pentru aceasta perioada. De Paste insa vremea ar putea tine cu noi, spun specialistii ANM. In perioada urmatoare, meteorologii anunta temperaturi in scadere. „In special in jumatatea nordica a țarii, acolo unde maximele nu vor mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 15 aprilie - 13 mai. Iata cum va fi vremea in minivacanța de Paște.

- Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada, spun specialiștii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza actualizata pentru urmatoarea perioada. Vom avea parte de temperaturi de 30 de grade Celsius. Cum va fi vremea in aprilie Meteorologii de la ANM au spus ca temperaturile…