Meteorologii anunță când va „lovi" din nou canicula în România/La cât vor urca temperaturile Vremea intoarce din nou foaia! Dupa cateva zile in care temperaturile au fost mai scazute, iar in unele zone au aparut ploile torențiale și furtunile, canicula va „lovi" din nou in Romania. Astfel ca valorile termice vor urca iar spre 35-36 de grade. Pe finalul acestei saptamani, vor veni din nou temperaturi ridicate, caniculare, care […]

