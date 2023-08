Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca finalul lunii august va aduce temperaturi foarte crescute, iar nopțile vor fi tropicale. De asemenea, ea arata ca la inceputul lunii septembrie vom avea temperaturi mult peste medie, iar toamna va fi una tarzie."Intr-adevar, inca o saptamana calda, practic…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important. mai exact, meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima parte a acestei luni august. Din informațiile specialiștilor, se pare ca vremea se schimba radical in Romania. Este cod portocaliu de canicula…

- Meteorologii au anunțat temperaturi care ajung la 40 de grade miercuri in București. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, precizeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un al treilea val de canicula in Romania. Urmeaza un weekend de coșmar, cu temperaturi resimțite de corpul uman de 45 – 46 de grade Celsius. Romania se va confrunta cu al treilea val de canicula: ANM anunța ca temperaturile resimțite ajung la 46 de…

- Val de CANICULA peste Romania. Cod PORTOCALIU și cod GALBEN la Botoșani. Nopți tropicale și temperaturi pana la 40 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari meteo cod portocaliu și galben de canicula, cu disconfort termic accentuat. Meteorologii anunța ca valul de caldura e…

- A fost emisa o informare de caldura sufocanta! Vom avea parte de o saptamana de foc cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Atenționare caldura sufocanta Meteorologii au emis o informare de caldura sufocanta pentru mai multe zone din tara. Joi am putea avea parte de cea mai calda zi din acest an.…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.