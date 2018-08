Meteorologii anunta ca Europa ar putea sa inregistrezeze un nou record de temperatura in doar cateva zile. Actualul record, inregistrat in Grecia in 1977, este de 48 de grade, insa curentii de aer cald dinspre Africa determina cresterea vertiginoasa a temperaturilor in Spania si Portugalia. De altfel, autoritatile spaniole au emis pentru astazi o avertizare de cod portocaliu de canicula si estimeaza ca temperaturile ar putea sa ajunga la 46 de grade. Potrivit unui comunicat al Ministerului roman de Externe, pana la 5 august si sudul Frantei se va confrunta cu cod portocaliu de canicula, iar temperaturile…