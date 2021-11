Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care un medic, sunt cercetate pentru inselaciune, frauda informatica, fals intelectual si uz de fals, fiind banuite ca ar fi prejudiciat bugetul asigurarilor sociale de sanatate cu peste 400.000 de lei, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Potrivit sursei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din cinci judete, potrivit site-ul ANM . Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara,…

- Intre 26 și 28 octombrie se vor juca meciurile din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, sezonul 2021-2022. Toate partidele vor fi transmise live pe Digi Sport, Look Sport și Telekom Sport. Iata programul complet: Marți, 26 octombrie ACSO Filiasi – AFC Hermannstadt, ora 15:00 Gaz Metan Medias…

- Antrenorul Ionut Chirila (55 de ani) a fost numit, marti, la conducerea tehnica a echipei Academica Clinceni, a anuntat gruparea ilfoveana, pe pagina sa de Facebook . Chirila a antrenat ultima data echipa ASA Targu Mures, in 2017. In cariera a mai pregatit formații de prima liga precum Jiul Petrosani,…

- O autospeciala a Politiei a fost implicata intr-un eveniment rutier petrecut sambata pe E85, la iesire din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Potrivit sursei citate, masina Politiei a intrat in coliziune cu un autovehicul condus de un barbat din Suceava,…

- Campionatul Ligii a 2-a s-a reluat astazi, 11 septembrie, de la ora 11:00, cu etapa a șasea, dupa prima intrerupere din istorie, cauzata de meciurile naționalelor Romaniei. Runda se va incheia marți, 14 septembrie. Program: Sambata, 11 septembrie• Calarasi – Constanta 1-1• Braila – Chiajna 0-2• Ripensia…

- Cu aproape doua saptamani inainte de inceperea anului școlar, imunizarea in randul copiilor la nivelul județului Buzau este un eșec total. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, la acest moment sunt vaccinați mai puțin de 1.000 de elevi, cu varste intre 12 și 17 ani, adica doar 3%…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat ieri premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. “Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu si…