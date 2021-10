Stiri pe aceeasi tema

- Ora de iarna 2021: Cand se da ceasul inapoi in acest an Ora de iarna 2021: Cand se da ceasul inapoi in acest an Cand se trece la ora de iarna. Ceasul se da inapoi cu o ora in ultima duminica din octombrie, astfel ca aceasta zi va fi cea mai lunga din an, cu 25 de ore. Cand se trece la ora de iarna.…

- Vești EXTREM de PROASTE pentru cei ce au centrala de apartament: Se anunța o iarna grea, factura la gaz „bubuie” Vești EXTREM de PROASTE pentru cei ce au centrala de apartament: Se anunța o iarna grea, factura la gaz „bubuie” Centralele termice de apartament devin obiecte de decor. Anunțul naucitor…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Prețurile de pe piețe pentru gazele tranzacționate acum cu livrare in sezonul rece au ajuns la noi maxime istorice, in Romania și in Europa. Ultimele tranzacții facute la Bursa Romana de Marfuri pentru gazul cu livrare in sezonul rece au depașit cu mult nivelul de 500 de lei/MWh,…

- Trecerea la ora de iarna 2021 va avea loc, așa cum s-a intamplat și in anii precedenți, in luna octombrie. Ziua cand se schimba ora și se trece la ora de iarna este cea mai lunga zi din an. 2021 ar putea fi ultimul an in care țarile din Europa trec la ora de iarna, dupa ce Comisia Europeana a cerut…

- Prețurile gazelor naturale din SUA și Europa au crescut la maximuri record, fața de ultimii ani. Comparațiile facute de specialiști sunt cu crizele petroliere din anii 1970, și nu sunt atat de exagerate pe cat ar crede unii. Efectele acestor scumpiri se regasesc pe toate piețele europene, inclusiv in…

- Prețul gazelor naturale care urmeaza sa se livreze in iarna 2021/2022, prezinta in ultimele doua zile o creștere de 71 lei/MWh (adica 20%) pe Bursa Romana de Marfuri (BRM), fapt generat de panica din randul furnizorilor, urmare a deficitului de gaze naturale care se prefigureaza in acest moment pentru…

- In ultimele zile se tot vorbește de o criza a gazelor naturale in Romania, in contextul prețurilor ridicate și ca urmare a deciziei Rusiei de a micșora transportul de gaze naturale catre Europa. Specialiștii vorbesc de o adevarata criza care ar putea genera un colaps la nivelul intregii țari. Premierul…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra faptului ca romanii vor avea de suferit din cauza scumpirilor in lanț, mai ales a energiei: “Romania, sub conducerea guvernelor liberale, a reușit contraperformanța de a avea una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a declarat Gabriela…