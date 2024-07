Meteorologi: A fost doborît un nou record al duratei ciclonului tropical Ciclonul tropical Freddy, activ timp de 36 de zile, care a facut victime și pagube in Africa de Est și de Sud este cel mai longeviv ciclon inregistrat vreodata. O comisie internationala de experti din cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM) a validat pentru Freddy „durata de 36 de zile cu statutul de furtuna tropicala sau mai mult drept noul record mondial pentru cea mai lunga durata a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Activ timp de 36 de zile, ciclonul tropical Freddy, care a facut victime si pagube economice in Africa de Est si de Sud in februarie-martie 2023, a devenit oficial cel mai longeviv ciclon inregistrat vreodata, a anuntat marti ONU, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Valerio Boni, pe un Piaggio Vespa 50 Special de epoca, a parcurs 615 ture in 24 de ore pe un circuit din Spania. Scuterul a fost alimentat chiar din mers. Un jurnalist italian in virsta de 65 de ani, Valerio Boni, a stabilit un record mondial neobișnuit. El a parcurs 1233 de kilometri in 24 de ore pe…

- Atacantul echipei de fotbal Al-Nasr și al naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a stabilit un record de performanța in campionatul Arabiei Saudite, informeaza Vesti.kz. In meciul din etapa a 32-a cu „Al-Hilal” (1:1), Ronaldo a inregistrat un gol. Astfel, portughezul a luat parte la 44 de goluri…

- Kenya si Tanzania sint in alerta simbata in contextul apropierii unui ciclon care se indreapta spre tarmurile la Oceanul Indian ale celor doua tari din Africa de Est vulnerabile la schimbarile climatice si afectate deja de inundatii mortale, transmite AFP. Aproximativ 400 de persoane si-au pierdut viata…

- ALBA: Aproape 900 de persoane legitimate și sute de mașini verificate prin aplicația eDAC. Valoare RECORD a amenzilor ALBA: Aproape 900 de persoane legitimate și sute de mașini verificate prin aplicația eDAC, in doar doua zile. Valoarea amenzilor a ajuns la un record: a depașit 100.000 de lei. In perioada…

- Un barbat de 41 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru savarsirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Pe 14 aprilie, in jurul orei 17.15, polițiștii au observat un autoturism ce se deplasa sinuos pe strada Garlesti, din localitate. S-a procedat la oprirea acestuia,…

- Tinarul lituanian Mykolas Alekna (21 ani) a reusit o aruncare de 74,35 m in proba de disc, duminica, la Ramona Oklahoma, SUA, doborind cu aceasta ocazie cel mai vechi record mondial masculin din lumea atletismului, detinut aproape 38 de ani de germanul Juergen Schult (74,08 m). Performanta, stabilita…

- La data de 9 aprilie ora 19.09, un barbat de 34 ani din Radauți, a condus autoturismul pe str. Putnei și a acroșat ușor in partea din spate un alt autoturism. Dupa eveniment, autoturismul condus de barbatul de 34 de ani și-a continuat deplasarea, celalalt șofer implicat sesizand evenimentul prin…