Stiri pe aceeasi tema

- Septembrie incepe cu temperaturi de vara! Toamna calendaristica incepe in Romania cu temperaturi ridicate, conform estimarilor meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani. Va fi foarte cald in prima jumatate a lui septembrie, mai ales in est și in sud-est, iar spre sfarșitul lunii valorile termice…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca la stațiile meteo au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. ”A fost un an al extremelor meteorologice…

- Saptamana 24.08.2020 – 31.08.2020 TEMPERATURA MEDIE A AERULUI. Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice acestei perioade in regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar și ușor mai ridicate, local, in sud-est, iar in restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale…

- Vara se termina cu temperaturi mai scazute decat cele obițnuite și cu ploi puține in Nordul țarii. Toamna vine cu temperaturi obișnuite pentru luna septembrie. In ultima saptamana din luna august, 24 – 31 august, valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice acestei perioade in regiunile…

- Valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in aproape toate zonele tarii, usor peste medie in regiunile sudice, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre finele lunii august, releva prognoza de specialitate…

- Ce se intampla cu prețul painii, dupa ce seceta a injumatațit producția de cereale. Fermierii au recoltat cu 40% mai puțin grau fața de anul trecut Productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal, a declarat…

- Thomas Muller (30 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, a incheiat Bundesliga 2019-2020 cu un al 9-lea titlu și un nou record, de assisturi, intr-un sezon in care la un moment dat a fost foarte aproape de plecare. Totul este bine cand se termina cu bine. Iar pentru Thomas Muller chiar așa a fost. ...

- Pierderea medie a productiei la culturile de toamna, respectiv grau, rapita, orz si orzoaica, din cauza secetei depaseste 30% fata de un an normal, in timp ce la pomii fructiferi timpurii se duce catre 70%, afirma Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) "Gheorghe…