METEO: Vremea se răceşte şi se întorc ninsorile. Cod galben de viscol și ninsori abundente la munte Meteorologii au emis o atenționare de racire accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte, care intra in vigoare de la ora 14:00. Astfel ca, pana maine, la ora 16:00, in zonele joase de relief vor fi ploi, ce se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare. La munte vor fi mai ales ninsori și se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 60…90 km/h, viscolind temporar zapada. Intensificari ale vantului se vor inregistra și in zonele joase de relief, cu viteze in general de 45…55 km/h și, trecator, 60 km/h.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

