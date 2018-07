METEO. Vreme instabilă. Când și unde va ploua Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius.

Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg teritoriul țarii. Temperatura aerului va oscila între +27…+29 de grade Celsius. În orele nocturne vor fi +17…19 grade Celsius. Vântul va sufla moderat. Marți, vremea își va menține caracterul instabil doar în nordul țarii, în celelalte regiuni… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

