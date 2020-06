Meteo. Vreme capricioasă în toată țara. Ploi torențiale în București Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), anunța pentru marți, 16 iunie, o vreme destul de schimbatoare pentru aceasta perioada a anului. Deși ne aflam la jumatatea primei luni de vara, vremea se menține deosebit de capricioasa, intabilitatea atmosferica punand stapanire pe toata țara. Vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

