- Dupa cateva zile friguroase, se pare ca soarele iși va face apariția in Capitala. Vremea se va incalzi. Vineri, temperatura maxima va fi de 6 – 7 grade, iar sambata de 8 – 9 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul va fi variabil,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de ultim moment! In urmatoarele 48 de ore, Romania este sub amenințarea unui val de ger, astfel ca termometrele vor inregistra temperaturi mai scazute de -15 grade Celsius. Iata care sunt zonele cel mai afectate de gerul cumplit!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (10-23 ianuarie 2022). Incepand de marți, vremea va incepe sa se raceasca intens in toata țara, iar probabilitatea de precipitatii – ploaie, lapovita, dar si ninsoare – va fi ridicata pe parcursul urmatoarelor…

- Vremea de sambata, 8 ianuarie 2022, potrivit specialiștilor in meteorologie de la ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) va fi in general innorata in toate zonele țarii cu posibile averse de ploaie/ninsori. Astfel, in regiunea Muntenia, temperatura maxima va fi de 1/6 grade Celsius, in timp ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, adica vremea de Craciun și de Anul Nou. Vor urma nopți ceva mai friguroase, chiar geroase, dar și zile insorite, cu temperaturi care aduc mai degraba a primavara. Astfel, vremea va deveni rece in…

- Luna decembrie se caracterizeaza printr o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, anunta meteorologii. Valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 6 grade Celsius fata de noiembrie, conform caracterizarii climatice a primei luni de iarna, publicata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in 24 noiembrie valorile termice diurne vor scadea spre normalul perioadei, adica in medie spre 6 pana la 7 grade Celsius. Ulterior, vremea se va incalzi treptat astfel…