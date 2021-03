Stiri pe aceeasi tema

- Primavara ramane doar in calendare, pentru ca in termometre inca se lasa așteptata. Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, in care se vede cum temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada. 15 – 23 martie Valorile termice vor fi…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, insa, doar pentru cateva zile. De la jumatatea saptamanii vremea se va raci semnificativ. Meteorologii au emis prognoza meteo. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare Vremea va fi anormal de calda pentru luna februarie, insa, temperaturile vor scadea din…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunta in prognoza facuta publica vineri, un inceput de martie cu temperaturi mai ridicate decat cele normale si precipitatii reduse pe tot parcursul lunii viitoare. Saptamana 22.02.2021 – 01.03.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- De joi vremea se va raci accentuat, iar frigul pune stapanire pe toate zonele țarii pana saptamana viitoare, anunța meteorologii. De joia viitoare, se va incalzi treptat, iar temperaturile vor deveni normale pentru aceasta perioada. In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru prima parte a lunii februarie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in zilele urmatoare vremea se menține calda, cu temperaturi peste normalul perioadei in cea mai mare parte a țarii, iar de saptamana urmatoare se racește considerabil in toate…

- La inceputul intervalului, doar trecator va mai ninge slab in Dobrogea. Probabilitatea pentru precipitatii importante cantitativ si pe arii extinse va fi in crestere dupa data de 23 ianuarie.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele…

- Cum va fi vremea in Dobrogea, in urmatoarele doua saptamani.Meteorologii din cadrul ANM au emis o noua prognoza meteo pentru Dobrogea, valabila in perioada 11 ianuarie ndash; 24 ianuarie.Pana in 14 ianuarie nu se intrevad variatii semnificative in evolutia temperaturii, astfel media valorilor maxime…

- Meteorologii au actualizat prognoza de vreme pentru perioada sarbatorilor și inceputul anului 2021. Vremea va fi mai calda decat de obicei in aceasta perioada. ANM anunța temperaturi mai ridicate fața de cele specifice sezonului de iarna. Se așteapta o noua perioada cu ploi și ninsori, dupa 27 decembrie,…