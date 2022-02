METEO – Vântul și viscolul ar putea crea probleme în Maramureș Județul Maramureș este vizat de un cod galben de vant puternic și viscol la altitudini mari. Atenționarea meteo va intra in vigoare maine dimineața la ora 2, fiind valabila pe tot parcursul zilei de maine. Vantul și viscolul ar putea cauza neplaceri in zona de munte, astfel ca toți cei care se incumeta sa treaca munții din județ ar trebui sa fie cu bagare de seama. ANM arata ca pe parcursul zilei de maine, 18 februarie, in Carpații Meridionali și Orientali vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 70…80 km/h, iar la altitudini mari in special in Carpații Meridionali și de Curbura,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

