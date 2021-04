Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele specifice iernii vor fi mai rar resimtite in luna aprilie, iar cele extreme de vara vor avea o frecventa foarte redusa, insa precipitatiile vor creste in intensitate si vor fi insotite uneori de descarcari electrice, conform caracterizarii climatice a lunii aprilie, publicate de Administratia…

- Vremea va deveni deosebit de calda in prima jumatate a acestei saptamani la nivelul intregii tari, cu valori termice maxime ce vor atinge chiar si 14 grade Celsius, insa dupa data de 11 februarie se va raci accentuat si temperaturile inregistrate pe timpul zilei vor deveni preponderent negative, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca in Munții Fagaraș exista risc de grad 5 de avalanșa de miercuri seara pana joi, la ora 20.00. De asemenea, in Munții Bucegi este risc de...

- Vremea se racește in urmatoarele zile, iar in weekend temperaturile cresc din nou, pana la valori de 6-10 grade Celsius. Vor mai fi perioade cu ninsori, dar și cateva zile cu ploi. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme in regiuni din țara pana in 7 februarie. TRANSILVANIA…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata țara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Sunt prognozate ninsori in Capitala, pentru noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada depus urmand sa aiba o grosime de circa 15 centimetri. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța, duminica Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Cerul va fi noros iar in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic și polei pentru jumatatea de sud a țarii. Informarea este valabila pana marți și anunța strat de zapada consistent, precum și rafale de 70 kilometri pe ora. In intervalul sambata ora 23:00 – marți…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu pentru perioada 04.01, ora 18:00 - 05.01.2020, ora 08:00, ce vizeaza viscol puternic si ninsori abundente ce determina scaderea semnificativa a vizibilitatii in Carpatii Meridionali ...