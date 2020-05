Stiri pe aceeasi tema

- Conform expertilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri dupa-amiaza si in urmatoarele patru zile, in Bucuresti, vremea va fi relativ calda, dar temporar se vor inregistra innorari accentuate, care vor putea aduce chiar si ploi de scurta durata cu descarcari electrice si intensificari…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi calda, dar nu scapam de averse. Chiar și in Capitala ne putem aștepta la ploi de scurta durata.Astazi vremea se va mentine in general instabila, dar calda pentru aceasta data indeosebi in regiunile extracarpatice. Vor fi averse si frecvente descarcari electrice…

- De la temperaturile minime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius din noaptea precedenta, mercurul din termometre va urca pana la 27 de grade Celsius in regiunile sudice. Vremea va fi, insa, instabila. Ziua, in nord, nord- vest si in centrul țarii vor fi vijelii , tunete, fulgere si grindina. Spre seara…

- Meteorologii au emis un cod galben de inghet valabil pana in data de 2 aprilie. Temperatura va scadea pana la minus sase grade Celsius. Maine, in țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 10 grade, iar la Balți cu unul mai mult.

- Temperaturile incep sa creasca simțitor, astfel ca putem spune ca intr-adevar a venit primavara mult așteptata. Meteorologii ne intampina cu vești bune in ceea ce privesc gradele din termometre, iar noi nu putem face altceva decat sa ne bucuram de vremea calda, deși ne mai așteapta și cateva ploi și…

- Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Dupa ce s-au inregistrat 20 de grade Celsius in acest weekend, din 8 martie prognoza arata complet diferit. Meteorologii anunta ploi si instabilitate atmosferica de duminica dupa-amiaza pana marti seara in jumatatea de sud a tarii.

- Vreme neobisnuit de calda pentru ultima decada a lunii februarie. La mijlocul saptamanii sunt asteptate valori termice de 20 de grade Celsius in sud-estul tarii, insa de joi vremea se strica iar. Ploile si ninsorile apar din nou in Romania, aduse de un ciclon care loveste tara noastra. Conform Administratiei…

- Dupa codul rosu de viscol de saptamana trecuta, Romania va fi lovita de plio puternice Meteorologii anunta temperaturi ridicate, care vor atinge 12 grade Celsius in sud-estul tarii. De marti, innorarile se vor extinde, iar aria precipitatiilor va cuprinde majoritatea regiunilor. Un ciclon care face…