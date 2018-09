Probabilitatea producerii unui fenomen El Nino, un episod meteorologic sever care duce la cresterea temperaturilor medii la nivel global, a ajuns la 70% in ultimul trimestru al anului, a anuntat luni Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de AFP. "Conform previziunilor modelelor si interpretarilor expertilor, exista o probabilitate de circa 70% ca circumstantele observate sa atinga stadiul unui episod El Nino de o intensitate scazuta in ultimul trimestru al anului 2018 si in timpul iernii boreale 2018/19", a indicat intr-un comunicat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie ONU…