- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Astfel, pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare cod galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite valabile in opt judete din sud-estul tarii. De altfel si in Capitala meteorologii anunta ca vremea se va raci.

- Vremea va fi inchisa si se va raci in Capitala, iar temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, si este posibil sa se depuna strat de zapada de 1-3 cm, in intervalul luni, ora 6:00 - marti, ora 10:00, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de…

- Iarna se intoarce in Romania, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Oscilațiile de temperatura vor avea loc de vineri, 18 februarie. De duminica, vremea se va raci in majoritatea regiunilor, cu precadere in sudul țarii, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 5-12 grade Celsius,…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in restul teritorului, iar valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, arata prognoza de specialitate , publicata joi de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul 17 februarie, ora 10:30…

- Vantul se va intensifica treptat incepand de joi, la inceput in zona de munte, iar din dimineata zilei de vineri local si in estul, sudul si centrul tarii, potrivit unei informari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 15 ianuarie, ora 20:00, vor fi…

- Vremea se va incalzi in Capitala in acest week-end, temperatura urmand sa ajunga pana la 12 grade, iar vantul va sufla slab si moderat, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres. Astfel, pana sambata la ora 8:00 vremea…

- Pana miercuri seara, vremea ramane inchisa in Capitala. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie in prognoza speciala pentru București. Miercuri intre orele 9.30 - 18.00, vremea va fi inchisa in București. Mai ales in…