METEO Precipitații în cea mai mare parte a țării, până marți Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo conform careia pana marti, la ora 10:00, temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta si in cea mai mare parte a Moldovei vor fi ninsori si lapovita, iar in celelalte regiuni mai ales ploi. Indeosebi pe parcursul zilelor de duminica (26 decembrie) si luni (27 decembrie) pe alocuri se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicata in jumatatea de sud a Moldovei, in Muntenia, in Crisana si nord-vestul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni (27 decembrie) vantul va prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

