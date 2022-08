METEO – Praf saharian deasura tarii (datorita circulatiei aerului, praful contine si particule de la incendiile din Ucraina!) si COD GALBEN de canicula!

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase de aer ce contine particule de praf saharian de concentratii nu foarte ridicate, informeaza joi Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit sursei citate, concentratiile de praf saharian nu sunt foarte…

- Fundatia Bethany urma sa deschida din iulie la Iasi primul „Centru comunitar pentru copii si familii din Ucraina". Insa familiile de refugiati au inceput sa vina, cu zecile, inca din luna iunie la centru, in cautarea unui loc in care sa petreaca timp alaturi de alti oameni ca ei, fugariti in Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat joi intr-o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, a declarat ca aceasta conducta este extrem de importanta pentru reteaua de transport catre Europa. „Este un interconector cat se poate de important…

- „Declarațiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie, privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care ne-am obișnuit deja, a Kremlinului, propagata in Republica…

- Unsprezece nave militare romanesti si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare pe Marea Neagra si la gurile Dunarii, pentru a asigura securitatea granitelor maritime ale Romaniei, in zona marii teritoriale, si pentru a asigura siguranta desfasurarii activitatilor…

