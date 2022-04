Stiri pe aceeasi tema

- 11 judete din vestul si nord-vestul tarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. „Seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Prognoza METEO pentru Paște 2022: Cum va fi vremea in noaptea Invierii și in urmatoarele zile Prognoza METEO pentru Paște 2022: Cum va fi vremea in noaptea Invierii și in urmatoarele zile Ultimele zile au adus o vreme ploioasa și cu temperaturi mai scazute decat cele obișnuit acestei perioade, insa…

- VREMEA in luna mai 2022: Zilele cu vreme calda și perioadele cu ploi și furtuni. Prognoza meteo de 4 saptamani Urmeaza noi variații de temperatura in țara. Saptamana viitoare va fi cald in sudul și vestul țarii, dar in Transilvania se mai racorește dupa ziua de Paște. De 1 Mai sunt anunțate maxime doar…

- Vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada, valorile termice fiind semnificativ mai scazute fata de ziua anterioara indeosebi in centru, sud si est. Prognoza meteo Romania 10 - 11 aprilie 2022 In aceste regiuni cerul va fi noros si va ploua in cea mai mare parte a intervalului. La munte…

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe.

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, mai multe atenționari. Astfel, in intervalul 9 aprilie, ora 13 – 12 aprilie, ora 9, temporar vantul va avea intensificari in toata țara, cu viteze in general de 45…55 km/h și pe arii restranse de peste 60 km/h. Sambata (9 aprilie) in regiunile…