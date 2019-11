Meteo: Ploi prognozate pentru astazi in Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat in judetul nostru fata de zilele precedente, devenind apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse va ploua. In cursul noptii la munte precipitatiile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare si se va depune strat…

- Vremea va fi rece astazi in judetul nostru pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros si local va ploua slab. In zona montana, la peste 1000 m, precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 10 si 13 grade,…

- Vremea se va mentine rece si in acest weekend. Cerul va fi mai mult noros si se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie in cursul serii si a noptii. Pe crestele montane trecator precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in…

- Incepand cu ziua de maine vremea se va raci accentuat in Maramures si va fi instabila. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse vor cadea ploi cu caracter de aversa insotite izolat si de descarcari electrice. In cursul noptii, in zona montana inalta, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita…

- Maine vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul noptii. Pe arii restranse, spre sfarsitul intervalului, vor cadea ploi cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari indeosebi in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- Vremea se mentine astazi rece, cu temperaturi mai scazute fata de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil in timpul zilei si mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre 11 si 16 grade C. Cele minime vor avea valori cuprinse intre 3 si 6 grade C. Vantul…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse, astazi, 18 septembrie, intre 10 si 17 grade Celsius, iar cele minime se vor situa intre 6 si 9 grade C. Cerul va fi mai mult senin. Pe parcursul acestei zile pot sa apara ploi slabe, local, in zona de munte si pe creste. Tot aici, vantul va prezenta intensificari.…

- Vremea va fi astazi in Maramures calduroasa, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe arii restranse, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 unitati. Cerul va fi variabil. Dupa-amiaza, indeosebi in zona de munte, izolat vor fi ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab…