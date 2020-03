Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe și este in vigoare pana la ora 23.00. Luni de la ora 10:30 pana la 23:00 se anunța intensificari ale vantului și cantitați de precipitații indeosebi…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 28-01-2020 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 28 ianuarie, ora 20:00 – 29 ianuarie, ora 18:00; Zonele afectate : indeosebi in zona montana inalta; Fenomene : intensificari susținute…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit vineri cu cateva ore atentionarea nowcasting Cod galben de ninsoare viscolita emisa dimineata pentru zona de munte a judetelor Arges, Prahova si Dambovita, informeazp Agerpres Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ninsoare viscolita, valabila in orele urmatoare, in zona de munte a judetelor Arges, Prahova si...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme in urmatoarele doua saptamani, pana in 5 ianuarie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește, fiind așteptate precipitații mai ales in perioada 23-26 decembrie. In Transilvania, pana in jurul datei de 28 decembrie, valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 9-22 decembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea va fi mai calda decat de obicei, fiind estimate temperaturi maxime de pana la 10 grade Celsius. Sunt prognozate precipitații in perioada 13-14 decembrie, iar…