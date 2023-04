Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va fi in general instabila și vor fi perioade cu innorari accentuate, averse si descarcari electrice in majoritatea zonelor. In jumatatea de sud-vest cantitatile de apa vor depași 20 l/mp, iar vantul va sufla slab si moderat, local cu unele intensificari in sudul si centrul țarii, cu viteze…

- Prognoza meteo, 17 aprilie 2023,perioade cu innorari accentuate, averse și descarcari electrice in majoritatea zonelor țarii The post Prognoza meteo, 17 aprilie 2023,perioade cu innorari accentuate, averse și descarcari electrice in majoritatea zonelor țarii first appeared on Partener TV .

- Astazi vremea va fi in general instabila și vor fi perioade cu innorari accentuate, averse si descarcari electrice in majoritatea zonelor. In jumatatea de sud-vest cantitatile de apa vor depași 20 l/mp, iar vantul va sufla slab si moderat, local cu unele intensificari in sudul si centrul țarii, cu viteze…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba in Romania și a fost emis cod galben de descarcari electrice și averse. Iata cum vor fi temperaturile in urmatoarea perioada și care sunt zonele vizate de vreme rea!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice pentru localitati din judetele Braila, Ialomita si Buzau, valabila pana la ora 14:30. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru 15 aprilie. In Sambata Mare, valorile termice vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, dar iși vor face simțita prezența și furtunile. Temperaturile vor crește, dar vor aparea și furtuni cu descarcari electrice in majoritatea…

- Dambovițenii au scapat puțin de temperaturile sub zero grade, insa urmeaza cateva zile cu ploi insemnate cantitativ. Pentru astazi, deși va fi soare, precipitațiile apar inca de la primele ore ale zilei. Vantul se menține puternic, atingand chiar și 40km/h la rafala, iar termometrele vor indica o…

- Astazi valorile termice se vor situa cu mult peste normele perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari, mai ales din orele amiezii, cand ploile vor avea si caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare in sud-vestul țarii, unde vor fi si descarcari…