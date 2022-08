Meteo până pe 15 septembrie. Ce temperaturi avem în România în următoarele două săptămâni Meteo pana pe 15 septembrie. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ce temperaturi avem in Romania in urmatoarele doua saptamani. Vremea urmeaza sa se raceasca semnificativ. Toate detaliile, in randurile de mai jos. Meteo ANM pentru perioada 19 august-11 septembrie. De cand se racește vremea Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru perioada […] The post Meteo pana pe 15 septembrie. Ce temperaturi avem in Romania in urmatoarele doua saptamani appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

