- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata din cauza rafalelor puternice de vant urmate de furtuna cu grindina si ploi torentiale, care au afectat miercuri noaptea statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au anunțat joi autoritatile, citate de agentia Xinhua, transmite Agerpres.

- Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim, iar numarul mortilor ar putea creste.Din cauza intemperiilor, peste 2.000 de case au fost inundate - multe fiind complet distruse - iar cateva poduri au…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca in perioada 26 – 28 februarie 2018 sunt prognozate furtuni cu ploi abundente, inclusiv precipitații sub forma de zapada, și vanturi puternice la rafala, fiind afectate, pe etape,…

- Un fermier din nordul Indiei a smuls capul unui sarpe cu dintii, din razbunare, dupa ce ar fi fost muscat de reptila, un caz bizar, conform medicilor care sustin ca pe trupul barbatului nu se vede nicio urma de muscatura de sarpe, informeaza miercuri DPA. Incidentul a avut loc in districtul Hardoi din…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Cel putin 33 de persoane din nordul Indiei au fost infectate cu virusul HIV dupa ce un fals medic le-a administrat injectii utilizand seringi si ace contaminate, informeaza marti DPA. Politia din districtul Unnao, situat in statul indian Uttar Pradesh, au demarat o ancheta impotriva lui…