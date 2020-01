Meteo: Ninsori slabe anuntate in zona montana. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -1 si -5 grade C, sambata, in Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -15 grade, Baia Mare si Sighetu Marmatiei -12 grade C. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora (09:30): -16 grade la Targu Lapus, -13 grade…

- Vremea a fost in general frumoasa, dar rece noaptea si dimineata, local geroasa. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat in general slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -15 grade Celsius, respectiv Baia Mare -13 grade. Valori ale temperaturii aerului astazi, la ora 08.30: -16…

- Vremea a fost frumoasa, cu cer senin, dar rece noaptea si dimineata. A fulguit la primele orele ale intervalului in zona de munte. Cel mai rece a fost la Cavnic, -7 grade C. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara pana la 16 cm la Vf. Iezer. Vremea va fi apropiata astazi in…

- Circulatie rutiera in conditii de iarna. Carosabil partial umed pe DN18 la Petrova si Viseu de Sus. Celelalte sectoare au carosabilul partial uscat si uscat. Cer acoperit la Sighetu Marmatiei si in Pasul Gutai. Vizibilitatea este buna in trafic. Vantul bate linistit. Valori ale temperaturii aerului:…

- Vremea s-a racit fata de zilele precedente. In zonele de ses si de deal au cazut precipitatii mixte, la munte a nins. Stratul de zapada este prezent in zona montana inalta si masoara pana la 15 cm la Vf. Iezer. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic, Targu Lapus si Borsa -2 grade Celsius. La…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Pe arii restranse, local, au cazut precipitatii sub forma de ploaie. In zona montana precipitatiile au fost mixte. A nins slab in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Borsa, Cavnic si in Pasul Gutai -1 grad Celsius. La Vf.…

- Vremea a fost deosebit de calda. Cerul a fost variabil ziua, mai mult senin noaptea. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -3 grade Celsius, Cavnic -2 grade Celsius, -1 grad la Borsa, Viseu de Sus si Petrova. Valori…

- Vremea a fost mai calda ieri in judet decat normalul termic al acestei perioada. Cerul a fost temporar noros, dar in cursul serii si al noptii a devenit senin. Vantul a prezentat local intensificari in zona inalta de munte. Cea mai scazuta temperatura s-a inregistrat la Targu Lapus -1 grad Celsius.…