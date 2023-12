Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de precipitatii moderate cantitativ, valabila pentru majoritatea zonelor tarii. La munte si in Moldova se va depune strat de zapada. In celelalte regiuni vor predomina ploile, apoi vor fi precipitații mixte și izolat se va depune polei.

- Astazi, valorile termice vor fi mai scazute decat in intervalul anterior, mai ales in vest, centru si nord. In regiunile intracarpatice si in cele nord-estice, vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare in zonele joase si numai ninsori la munte. Vantul va avea intensificari temporare…

- Noaptea, cerul va fi variabil, cu innorari in nord-vest și nord, unde mai ales spre sfarșitul intervalului vor fi precipitații slabe predominant sub forma de ploaie, iar in nordul Carpaților Orientali va ninge. Izolat vor fi posibile depuneri de polei. Vantul se va intensifica la munte și, mai ales…

- S-a terminat cu zilele fara ploi. Meteorologii anunța ca in Maramureș azi vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local in Maramures, in cursul nopții, vor cadea precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare iar la munte va ninge și se va depune…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse ziua si prima parte a noptii va ploua. La munte precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5…

- Astazi, cerul se va innora treptat dinspre vestul-sud-vestul țarii, iar ploile se vor extinde și vor cuprinde jumatatea sud-vestica a teritoriului, iar incepand din orele serii și celelalte regiuni. Pe arii restranse se vor acumula cantitați de precipitații mai insemnate, peste 15...20l/mp, iar la munte,…

- Vremea va fi in general frumoasa si usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 22 de grade, iar cele minime intre 5 si 8 grade. Dimineata, izolat…

- Vremea ramane frumoasa si calda. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona de munte. Temperaturileu maxime vor fi cuprinse intre 25 si 28 de grade, iar cele minime intre 7 si 12 grade. Izolat in zonele joase se va semnala ceața.