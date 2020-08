CHIȘINAU, 9 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru ziua de Duminica vreme caniculara cu temperaturi de pana la +31..+33 de grade celsius. Chiar și pe timp de noapte temperatura aerului va fi de pana la +20 de grade.

In urmatoarele zile, in special marți și miercuri, in nordul țarii ar putea sa cada ploi cu descarcari electrice. Și abia incepand cu ziua de joi, temperatura aerului va scadea nițel, pana la +26..+28 de grade Celsius.

Noaptea, temperatura…