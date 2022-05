METEO – Meteorologii anunță variații de temperatură noaptea în Maramureș Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru regiunea Maramureș pentru urmatoarele 14 zile. Cum deja observam, avem o scadere a temperaturilor pe care o resimțim cu toții, mai ales dimineața. Intervalul va debuta cu temperaturi maxime ce se vor situa in jurul valorii de 24 de grade, in medie regionala, apoi valorile termice diurne vor scadea semnificativ pana spre 14 grade in ziua de 18 mai. ANM subliniaza ca dupa 18 mai maximele vor crește pana spre medii in jurul a 26 de grade, in data de 21 mai. In intervalul 22 – 29 mai, variațiile vor fi nesemnificative,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

