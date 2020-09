Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni predominant frumoasa, începând de vineri, dar cel mai calduroasa va fi în zonele de câmpie. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari în prima parte a intervalului în regiunile estice. Temperaturile…

- ANM anunța vreme calduroasa pentru București, pentru zilele de marți și miercuri. Spre finalul intervalului de prognoza, vremea va deveni instabila. Prognoza speciala a fost emisa pentru perioada marți ora 10:00 - miercuri ora 21:00. Vremea va fi calduroasa, dar spre finalul intervalului va deveni…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru vestul si sudul Transilvaniei, sudul Banatului, sud-vestul Moldovei, precum si in jumatatea de nord a Olteniei si a Munteniei. Avertizarea va intra in vigoare la ora 12.00 si va fi valabila pana la ora 23.00. Si…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va fi un final de saptamana cu temperaturi destul de ridicate, maximele termice depașind 30 grade Celsius.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 31 grade Celsius și 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Vremea se va mai raci ușor sambata, valorile…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj, vremea va fi destul de calduroasa la inceputul acestei saptamani, insa nu vor lipsi nici ploile.Luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 28 grade Celsius și 16 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, se anunța averse și descarcari electrice.Vremea se va…

- In urmatoarele doua saptamani din luna iunie, vremea va fi ploioasa, iar temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis și cum va fi vremea in primele doua saptamani din luna iulie.

- Vremea cu ploi, furtuni si grindina nu este neobisnuita in aceasta perioada, pentru ca ne aflam in sezonul fenomenelor severe in Europa, a declarat la Digi24 Bogdan Antonescu, expert in fenomene extreme. In urmatoarele zile va ploua si vor fi vijelii in mai multe zone din tara, iar instabilitatea atmosferica…

- Vreme deosebit de calda se prevede astazi. Valorile termice vor ajunge pina la 33 de grade Celsius. Totuși, meteorologii anunța ploi in nordul și centrul țarii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și centrul țarii vor cadea precipitații cu descarcari…