METEO MARAMUREȘ – Ne așteaptă zile ploioase și friguroase Meteorologii nu vin cu vești bune pentru maramureșeni pentru urmatoarele 14 zile. Vom avea zile ploioase, dar și friguroase. ANM anunța de azi o racire a vremii, iar in perioada 25 – 28 aprilie se vor inregistra maxime termice in jurul a 13 grade. Dupa acest interval, deși vor mai fi alternanțe termice, media maximelor va fi in general de 16 pana la 18 grade Celsius, cu valori posibil mai ridicate spre finalul intervalului. In ceea ce ce privește media temperaturilor minime, aceasta va scadea de la 8 grade pana spre 0…2 grade in 28 aprilie, apoi in restul intervalului se va reveni la valori in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

