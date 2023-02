METEO: Început de weekend cu ploi și vânt puternic Dambovițenii au parte de un inceput de weekend cu vreme destul de capricioasa. Chiar daca soarele iși face subtil simțita prezența, meteorologii anunța ca șansele de precipitații sunt destul de mari, in special in a doua parte a zilei. Temperaturile nu vor depași 12 °C, iar vantul va sufla cu putere atingand pe alocuri chiar și 33 km/h la rafala. Pe timpul nopții vantul se mai domolește, temperatura minima nu va depași 7 °C, iar șansele de precipitații cresc puțin fața de restul zilei. Post-ul METEO: Inceput de weekend cu ploi și vant puternic apare prima data in Gazeta Dambovitei . Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

