METEO – Inca o zi de canicula! Vezi prognoza pe zilele urmatoare! Potrivit ANM si astazi va fi sufocant – COD Galben de cnaicula! In sud-vestul și sudul țarii, disconfortul termic va fi ridicat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 34 și 38 de grade. Pe alocuri, temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

