Meteo februarie 2021. Surpriză uriașă în termometre pentru toți românii. Când pleacă iarna ANM a emis prognoza meteo februarie 2021. Deși s-au anunțat schimbari drastice de temperaturi in aceasta saptamana, ANM anunța noi schimbari ale vremii. In urmatoarea perioada, prognoza meteo pentru finalul de ianuarie și inceputul lunii februarie anunța incalzirea vremii și temperaturi ridicate. Meteo februarie 2021, valori ridicate la inceput de luna Ieri, ANM a emis […]

Sursa articol si foto: playtech.ro

