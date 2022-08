Stiri pe aceeasi tema

- Disconfortul termic va fi ridicat in București, in weekend. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța in prognoza speciala pentru Capitala maxime de 32 - 36 de grade pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Disconfortul termic va fi ridicat in Capitala pe parcursul urmatoarelor trei zile, iar temperaturile maxime vor fi intre 33 si 35 de grade, conform prognozei speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Social Cod galben in Teleorman / Valul de caldura se va extinde și va persista august 5, 2022 11:27 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic ridicat, valabila pana duminica, 7 august. Potrivit…

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 - 28 iulie, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade.

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 – 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, duminica…

- Social Codul galben de canicula, prelungit pana marți iulie 4, 2022 08:31 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, 3 iulie, Codul galben de canicula cu inca trei zile, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic accentuat, intervalul de valabilitate fiind…

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de duminica, luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, cerul va…