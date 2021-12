Meteo. Cum va fi vremea joi, 30 decembrie. ANM a emis atenționări nowcasting COD GALBEN Vremea va fi in general inchisa, joi, și nu vor lipsi precipitațiile. Temporar vor cadea ploi slabe – local in sud-est, la inceputul zilei. Iar mai ales spre seara și noaptea, in vest, nord-vest și izolat in rest, conform romaniatv.net. La munte și trecator in nordul țarii se vor semnala precipitații mixte, in timp ce […] The post Meteo. Cum va fi vremea joi, 30 decembrie. ANM a emis atenționari nowcasting COD GALBEN first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

