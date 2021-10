Meteo. Cum va fi vremea în prima zi din octombrie. Temperatura maximă în Capitală In prima zi din octombrie, a doua luna de toamna, vremea se va menține rece, indeosebi dimineața. Pot aparea și precipitații, in unele zone, dar slabe cantitativ. Temperaturile maxime se vor incadra, vineri, intre 13 și 21 de grade. Cele mai ridicate valori termice se vor inregistra in vest. Cerul va fi variabil, insa vor […] The post Meteo. Cum va fi vremea in prima zi din octombrie. Temperatura maxima in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

