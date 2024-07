Meteo Constanta 16 iulie 2024. Cum va fi vremea marti, la malul marii?

Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 13 iulie 2024, vremea la Constanta se anunta stabila si insorita in majoritatea regiunilor. Temperatura va atinge aproximativ 32deg;C, cu o umiditate relativa de 55 . Vantul va sufla cu o viteza de 11 km h, contribuind la o zi placuta de vara.Precipitatiile sunt complet absente, ceea ce inseamna…

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a emis prognoza in intervalul 7-14 iulie, iar temperaturile vor fi in creștere. In mare parte a țarii vom avea temperaturi caniculare, iar aversele se vor manifesta local. Prognoza meteorologica pentru intervalul 06.07.2024 ora 21:00 – 07.07.2024 ora…

- Prognoza meteo pentru duminica arata conditii favorabile pentru activitatile in aer liber. Cerul va fi in mare parte insorit, iar temperatura va ajunge la 28deg;C, ideala pentru o zi de vara pe litoral.Umiditatea va fi de 55 , oferind un confort termic placut, iar vantul va sufla usor dinspre nord vest…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pe parcursul celor doua saptamani de prognoza vor fi usoare alternante termice, mai ales in primele zile, astfel ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte din intervalul…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, astazi și zilele urmatoare, vom avea parte de furtuni, vijelii și ploi in aproape toata țara. „Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse si…

- Vremea se va incalzi treptat incepand de astazi, iar precipitatiile se vor restrange. De joi, temperaturile vor ajunge la 20 de grade in cea mai mare parte a tarii, dupa cum a declarat Meda Andrei de la Administratia Nationala de Meteorologie. Meda Andrei: In prima parte a saptamanii vremea va fi destul…

- Vremea se va raci in majoritatea regiunilor tarii in urmatoarele zile, insa de la mijlocul saptamanii viitoare maximele termice vor atinge 28 de grade Celsius, conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 – 19 mai 2024. Precipitatiile vor predomina in majoritatea…

- Ploua in aceasta seara la Constanta. Cerul va fi inorat si zilele urmatoare la malul marii. Potrivit ANM, in Dobrogea in intervalul 30 aprilie ora 9.00 1 mai 2024 vremea va fi relativ normala termic.Cerul va fi temporar noros mai ales in ultimele ore ale intervalului cand pe arii restranse vor fi averse…